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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Oil & Gas

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Eurozona: piccolo passo in avanti per l'EURO STOXX Oil & Gas
Il Comparto petrolifero europeo avanza in maniera frazionale, arrivando a 607,47 punti.
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