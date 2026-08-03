Citigroup assume ex dirigente di BofA Rohan Sen

(Teleborsa) - Citigroup ha assunto Rohan Sen, proveniente da Bank of America , per guidare il settore dei servizi tecnologici. Lo riferisce Reuters, che ha visionato una nota interna.



Nella nota, i co-responsabili globali dell'investment banking tecnologico, Pankaj Goel e Mark Keene, hanno affermato che i servizi tecnologici rappresentano un'area di interesse "altamente strategica" a livello globale e hanno descritto la nomina di Sen come un'importante pietra miliare negli sforzi di Citi per espandere la propria divisione di investment banking tecnologico.



Sen entra in Citi dopo 11 anni trascorsi in Bank of America, dove ha ricoperto il ruolo di managing director nel gruppo di investment banking tecnologico a New York.

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