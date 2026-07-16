UniCredit, BofA conferma Buy in attesa dei conti: rimane top pick

(Teleborsa) - Bank of America (BofA) ha ribadito target price (100 euro per azione) e raccomandazione (Buy) su UniCredit , che rimane anche una "top pick" in attesa della pubblicazione dei conti la settimana prossima (23 luglio).



Gli analisti precedono un ulteriore utile netto di 3,1 miliardi di euro nel secondo trimestre; questo dato, annualizzato, si attesta a circa 12 miliardi di euro, il che offre la possibilità di rivedere al rialzo le previsioni per il 2026, portandole a oltre 11,5 miliardi di euro, rispetto agli attuali almeno 11 miliardi di euro. La stima di BofA per l'utile netto, pari a circa 11,8 miliardi di euro nel 2026 e circa 13,2 miliardi di euro nel 2028, si confronta con il consensus degli analisti, che prevede rispettivamente 11,2 miliardi e 13 miliardi di euro, quindi sopra dell'1-5%. Tale stima esclude qualsiasi ulteriore contributo derivante dalla maggiore partecipazione in Commerzbank.



Guardando a Commerzbank, BofA sottolinea che il consolidamento integrale si applica quando una società madre detiene più del 50% dei diritti di voto in una controllata, conferendole il pieno controllo. La partecipazione del 48-50% di UniCredit le conferisce il controllo "de facto" (ovvero la maggioranza all'assemblea generale degli azionisti). Viene stimato un utile ante imposte incrementale di circa 1 miliardo di euro, pari a un aumento dell'utile per azione (EPS) di circa il 6-7% entro il 2029 e a un impatto sul CET1 migliore del previsto, pari a circa -205 punti base.



"La valutazione di UniCredit rimane undemanding, considerando il suo ROTE e le prospettive di ulteriori efficienze in termini di costi e RWA - si legge nella ricerca - Riteniamo che la sua capacità di distribuire capitale agli azionisti, sia attraverso la distribuzione di dividendi, la crescita organica e/o acquisizioni, rappresenti un valore significativo. Il consolidamento di mercati bancari frammentati genera un valore considerevole e, a nostro parere, questo potenziale è sottovalutato. Con un ROTE di circa il 26% nel 2028, riteniamo che UniCredit sia una delle banche più redditizie a livello globale".

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