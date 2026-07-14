Bank of America batte il consensus nel secondo trimestre, fatturato +15% a 31,6 miliardi di dollari e utile di 9,1 miliardi

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2026 Bank of America ha registrato risultati oltre le attese con un utile netto di 9,1 miliardi di dollari, in aumento del 27% annuo e un utile diluito per azione salito del 34% a di 1,21 dollari.



I ricavi, al netto degli interessi passivi, sono stati pari a 31,6 miliardi di dollari, in progresso del 15%, grazie a maggiori proventi netti da interessi, ricavi da vendite e trading, commissioni di gestione patrimoniale e commissioni da investment banking.



I proventi netti da interessi si sono attestati a 16,0 miliardi di dollari, in aumento del 9%, trainati da un incremento di quelli relativi all'attività Global Markets, da maggiori saldi di prestiti e depositi e riprezzamento di attività a tasso fisso, parzialmente assorbiti da un impatto dei tassi di interesse più bassi.



"Nel breve termine, le prospettive rimangono solide e i prestiti commerciali sono in aumento", ha dichiarato l'amministratore delegato Brian Moynihan nel comunicato.



Le azioni Bank of America cedono al momento lo 0,8% nel pre-market di Wall Street.





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