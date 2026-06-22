Francoforte: giornata depressa per Daimler Truck Holding

(Teleborsa) - Rosso per il produttore tedesco di camion e autobus , che sta segnando un calo del 2,05%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Daimler Truck Holding rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 41,49 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 40,08. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 39,56 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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