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Francoforte: scambi in positivo per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Seduta positiva per il produttore tedesco di camion e autobus, che avanza bene del 2,94%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Daimler Truck Holding rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, Daimler Truck Holding è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 43,3 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 42,85. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 43,75.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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