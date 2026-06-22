Lagarde (BCE): decisione di aumentare i tassi opportuna anche con sviluppi recenti

L'audizione al Parlamento UE

(Teleborsa) - "Siamo fiduciosi che, con un'adeguata politica monetaria, l'inflazione tornerà all'obiettivo". Lo ha detto Christine Lagarde, presidente della BCE, all'audizione della Commissione per gli affari economici e monetari del Parlamento europeo, ricordando che le proiezioni dello staff dell'Eurosistema di giugno prevedono un'inflazione complessiva del 3,0% nel 2026, del 2,3% nel 2027 e del 2,0% nel 2028.



Tuttavia, "le prospettive rimangono incerte, con rischi al rialzo per l'inflazione e rischi al ribasso per la crescita economica - ha aggiunto - L'accordo di pace in Medio Oriente è benvenuto, ma la situazione rimane fragile, con rischi di battute d'arresto o di una nuova escalation. Le implicazioni complete della guerra sull'inflazione e sulla crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock dei prezzi dell'energia, nonché dall'entità dei suoi effetti indiretti e di secondo livello".



Lagarde ha ricordato che, in linea con l'impegno a garantire che l'inflazione si stabilizzi al nostro obiettivo del 2% a medio termine, Francoforte ha deciso di aumentare i tre principali tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di giugno. "La decisione di aumentare i tassi è solida in tutti gli scenari elaborati dallo staff, il che significa che in ogni scenario un rialzo dei tassi è giustificato - ha sottolineato - Gli sviluppi recenti sono rimasti entro i limiti degli scenari considerati".



Parlando più in generale, la presidente della BCE ha detto che la strategia della banca centrale è concepita per garantire la stabilità dei prezzi anche in un contesto caratterizzato da maggiore incertezza e da shock di offerta più frequenti, e che si basa su tre principi: in primo luogo, serve valutare attentamente la natura dello shock di offerta: la sua entità, la sua persistenza e la sua propagazione; in secondo luogo, non ci si concentra solo sullo scenario di base, ma anche sui rischi ad esso associati; in terzo luogo, la risposta di politica monetaria deve essere mirata e graduale.



"Gli shock di offerta stanno diventando più frequenti", ha detto Lagarde, ma "la BCE è ben attrezzata per affrontare questa sfida. La nostra strategia aggiornata fornisce un quadro chiaro per valutare gli shock, gestire i rischi e calibrare la nostra risposta. Ci consente di rispondere in modo proporzionato allo shock che ci troviamo ad affrontare e di rimanere ancorati al nostro obiettivo di medio termine di stabilità dei prezzi. Tuttavia, la politica monetaria non può compensare completamente l'impatto di tali shock. Il rafforzamento della resilienza strutturale, soprattutto nel settore energetico, sarà essenziale per ridurre la vulnerabilità dell'area dell'euro agli shock esterni di offerta".

Condividi

```