Londra: giornata depressa per Burberry
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la maison del lusso inglese, che mostra un decremento del 3,48%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Burberry, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 10,78 sterline. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 11,25. Il peggioramento della casa di moda britannica è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 10,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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