Londra: scambi in positivo per Burberry

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la maison del lusso inglese , che tratta in utile del 3,09% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Burberry evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la casa di moda britannica rispetto all'indice.





La situazione di medio periodo di Burberry resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 11,63 sterline. Supporto visto a quota 11,29. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 11,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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