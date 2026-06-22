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Londra: calo per Burberry

Migliori e peggiori, In breve
Londra: calo per Burberry
Composto ribasso per la maison del lusso inglese, in flessione del 3,53% sui valori precedenti.
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