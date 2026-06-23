Londra: scambi negativi per Burberry

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la maison del lusso inglese , che presenta una flessione del 2,13% sui valori precedenti.



L'andamento di Burberry nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico della casa di moda britannica suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 10,74 sterline con tetto rappresentato dall'area 10,88. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 10,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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