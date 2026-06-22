Myplant & Garden 2027 anticipata: si terrà dal 17 al 19 febbraio

L'undicesima edizione cambia collocazione in calendario dopo la consultazione con espositori e Consorzio

(Teleborsa) - L'undicesima edizione di Myplant & Garden, la fiera annuale dedicata all'orto-florovivaismo, al paesaggio, al garden e al verde sportivo, organizzata da V Group ( Gruppo IEG ), si svolgerà dal 17 al 19 febbraio 2027 presso Fiera Milano-Rho. Gli organizzatori hanno reso noto il nuovo posizionamento in calendario, anticipato rispetto alle date precedenti, frutto di un percorso di consultazione con gli espositori del settore del verde.



La decisione di anticipare la manifestazione nasce da una valutazione sull'evoluzione del mercato e sulle esigenze operative delle imprese. Tra gli elementi considerati figurano l'apertura di una finestra temporale ritenuta più favorevole allo sviluppo del business, la volontà di evitare sovrapposizioni con altri appuntamenti fieristici, il miglioramento dell'organizzazione logistica e l'agevolazione della partecipazione degli operatori internazionali.



"Il dialogo con il mercato è da sempre alla base del nostro lavoro – spiega Valeria Randazzo, responsabile di Myplant & Garden. Dopo aver valutato attentamente i benefici di un possibile anticipo della manifestazione e averne verificato la fattibilità con il quartiere fieristico, abbiamo deciso di condividere questa proposta con gli espositori, per raccoglierne osservazioni e valutazioni".



Nel percorso di analisi è stato coinvolto anche il Consorzio Myplant & Garden, espressione diretta delle imprese del comparto, che ha espresso un orientamento favorevole alla nuova collocazione, riconoscendovi un'opportunità per rafforzare l'efficacia commerciale dell'evento e migliorare la pianificazione delle attività aziendali.



A seguito dei primi riscontri, l'organizzazione ha promosso un sondaggio rivolto alle centinaia di aziende già iscritte all'edizione 2027, con l'obiettivo di misurare il sentiment della base espositiva. "L'esito della consultazione è stato molto chiaro – prosegue Randazzo -. La stragrande maggioranza delle aziende si è espressa a favore dell'anticipo al 17, 18 e 19 febbraio 2027, confermando la validità di una scelta che riteniamo strategica per le esigenze dell'intera filiera".



A otto mesi dall'appuntamento, gli spazi espositivi risultano quasi interamente prenotati. Secondo gli organizzatori, la nuova collocazione in calendario "consentirà agli operatori di avviare prima le trattative commerciali per la stagione, pianificare con maggiore efficacia incontri e attività e valorizzare ulteriormente la presenza delle delegazioni estere. Si tratta di una scelta che guarda al futuro e che nasce dalla volontà di offrire alla filiera uno strumento sempre più efficace per fare business".





Condividi

```