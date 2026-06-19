ASTM si aggiudica la riqualificazione di Penn Station a New York

la creazione di un ingresso monumentale sull'8ª strada, caratterizzato da un ampio atrio che massimizza la luce naturale,

la costruzione di una ampia hall che ospita moderne aree commerciali e la riprogettazione funzionale dei percorsi per ottimizzare i flussi di passeggeri,

l’aumento della capacità delle linee ferroviarie.

2026-2027 : fase di progettazione definitiva e completamento delle procedure autorizzative.

: fase di progettazione definitiva e completamento delle procedure autorizzative. 2027: avvio dei lavori, con termine previsto entro il 2034.

(Teleborsa) - Il Gruppo, attraverso la controllata statunitense Halmar Infrastructure Development, in partnership con la svedese Skanska, è stata selezionata comeper i lavori diSituato nel cuore di Manhattan, connesso al Madison Square Garden, - si legge in una nota - si tratta dell’hub di trasporto occidentale più trafficato, conIl progetto di trasformazione dellaè promosso da Amtrak, il principale operatore ferroviario pubblico degli Stati Uniti e proprietario della stazione stessa, in collaborazione con il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (USDOT).L'è quello di, elevandolo a unoin termini di funzionalità, estetica e sostenibilità. Oltre ad Amtrak, la stazione ospita due operatori: NJ Transit (NJT), il terzo fornitore di servizi bus e ferroviari del Paese, e la Metropolitan Transportation Authority (MTA), la principale rete di trasporti del Nord America.Gliincludono:Ilper garantire la continuità del servizio: