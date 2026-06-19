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ASTM si aggiudica la riqualificazione di Penn Station a New York

Finanza
ASTM si aggiudica la riqualificazione di Penn Station a New York
(Teleborsa) - Il Gruppo ASTM, attraverso la controllata statunitense Halmar Infrastructure Development, in partnership con la svedese Skanska, è stata selezionata come Master Developer per i lavori di trasformazione del cruciale snodo ferroviario di Penn Station.

Situato nel cuore di Manhattan, connesso al Madison Square Garden, - si legge in una nota - si tratta dell’hub di trasporto occidentale più trafficato, con oltre 600.000 visitatori al giorno.

Il progetto di trasformazione della Penn Station di New York è promosso da Amtrak, il principale operatore ferroviario pubblico degli Stati Uniti e proprietario della stazione stessa, in collaborazione con il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti (USDOT).

L'obiettivo è quello di reinventare questo snodo vitale, elevandolo a uno standard di eccellenza di livello mondiale in termini di funzionalità, estetica e sostenibilità. Oltre ad Amtrak, la stazione ospita due operatori: NJ Transit (NJT), il terzo fornitore di servizi bus e ferroviari del Paese, e la Metropolitan Transportation Authority (MTA), la principale rete di trasporti del Nord America.

Gli interventi principali includono:
  • la creazione di un ingresso monumentale sull'8ª strada, caratterizzato da un ampio atrio che massimizza la luce naturale,
  • la costruzione di una ampia hall che ospita moderne aree commerciali e la riprogettazione funzionale dei percorsi per ottimizzare i flussi di passeggeri,
  • l’aumento della capacità delle linee ferroviarie.
Il progetto si svilupperà in più fasi per garantire la continuità del servizio:
  • 2026-2027: fase di progettazione definitiva e completamento delle procedure autorizzative.
  • 2027: avvio dei lavori, con termine previsto entro il 2034.
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