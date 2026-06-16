Nasa, la capsula cargo SpaceX Dragon rientrerà sulla Terra nella notte

(Teleborsa) - La capsula spaziale senza equipaggio SpaceX Dragon si è distaccata dal modulo Harmony della Stazione Spaziale Internazionale e mercoledì 17 giugno rientrerà nell'atmosfera terrestre prima di ammarare al largo delle coste della California intorno alle 5:08 Pacific Daylight Time (le 2:08 di notte in Italia), secondo quanto comunicato dalla NASA.



La capsula Dragon farà ritorno sulla Terra con migliaia di chili di carico, in una delle missioni di rifornimento commerciali più ricche di materiale scientifico nella storia, trasportando campioni che potrebbero plasmare il futuro dell'esplorazione spaziale e della vita sulla Terra. Tra i materiali di ricerca che rientreranno in questa missione figurano tessuti di organi e cartilagine stampati in 3D, dati sul miglioramento dello stoccaggio criogenico del carburante per le future missioni spaziali e materiali ispirati al DNA per lo sviluppo di nuove terapie contro il cancro. Tra le apparecchiature di ritorno ci sono un dispositivo di imaging oculare utilizzato per monitorare la salute degli occhi dei membri dell'equipaggio, un letto di materiale assorbente che filtra tracce di contaminanti dall'aria della cabina e una pompa di separazione dal compartimento rifiuti e igiene.



Carica di quasi 2.950 kg di carico per l'equipaggio ed esperimenti scientifici, la Dragon era arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale il 17 maggio, dopo essere stata lanciata due giorni prima a bordo di un razzo Falcon 9 dal Complesso di Lancio Spaziale 40 della Stazione Spaziale di Cape Canaveral, in Florida.

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