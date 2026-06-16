Goldman Sachs riduce previsioni prezzo petrolio dopo l'accordo Usa-Iran

(Teleborsa) - Il memorandum di intesa raggiunto
nel fine settimana tra Stati Uniti e Iran che porterebbe alla riapertura dello Stretto di Hormuz in seguito alla firma prevista per venerdì, porta Goldman Sachs
ad abbassare
le previsioni sui prezzi del petrolio
.
La banca d'affari ha ridotto le sue previsioni sul Brent
per il quarto trimestre 2026 a 80 dollari al barile, rispetto ai 90 dollari stimati meno di una settimana fa
, e la previsione media per il 2027 a 75 dollari dagli 80 dollari precedenti. Per il WTI
si prevede ora una media di 75 dollari al barile nel quarto trimestre 2026 e di 70 dollari nel 2027.
Il broker prevede ora che le esportazioni
dal Golfo Persico si normalizzino
ai livelli pre-bellici
entro la fine di luglio
, un mese prima rispetto alla precedente ipotesi di fine agosto. Ciò, ha spiegato GS, riduce il valore equo del greggio per quei periodi di circa 10 e 5 dollari al barile, rispettivamente.
Tuttavia, hanno sottolineato gli analisti, i rischi
legati alle ipotesi di ripresa dell’offerta sono "bidirezionali
". Sul fronte positivo
, i flussi dal Golfo sono già saliti
a una stima di 11 milioni di barili al giorno, e che raggiungere i livelli di esportazione pre-bellici richiederebbe solo un aumento di 1,2 milioni di barili al giorno nei flussi attraverso Hormuz, portandoli al 70% dei volumi pre-bellici. Sul fronte negativo
, una ripresa delle ostilità
regionali o attacchi alle petroliere "potrebbero mantenere gli armatori in una posizione di avversione al rischio", la bonifica dai mine potrebbe richiedere tempi significativi, e l’Iran potrebbe decidere di chiudere nuovamente lo Stretto qualora i colloqui nucleari più ampi dovessero fallire, hanno affermato gli strategisti.
Complessivamente, per la banca d'affari, i rischi
per le previsioni sui prezzi rimangono orientati al rialzo
. In uno scenario in cui Hormuz rimane bloccato fino al 2027
, il Brent potrebbe superare i 130 dollari
alla fine del 2026 e attestarsi in media a 105 dollari l’anno successivo.
Invece, in uno scenario di ripresa anticipata delle esportazioni
, perdite di domanda più persistenti e un’offerta più robusta, il Brent potrebbe attestarsi in media a poco meno di 70 dollari
nel quarto trimestre 2026 e al di sotto dei 60 dollari nel 2027.