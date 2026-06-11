Garden, vendite in aumento dell'8,3% nei DIY superstore nel primo trimestre 2026

(Teleborsa) - Il comparto Garden continua a distinguersi come una delle aree più dinamiche del mercato fai da te italiano. Nel primo trimestre del 2026 le vendite nei DIY superstore hanno raggiunto i 130,6 milioni di euro, registrando una crescita dell’8,3% rispetto allo stesso periodo del 2025.



I dati, diffusi da Bricoday, l’evento leader per i mondi del Brico-Home-Garden in Italia (23-24 settembre 2026, Fiera Milano Rho-IT) sulla base delle rilevazioni NielsenIQ, confermano il consolidamento di un trend che negli ultimi anni ha consentito al settore di sovraperformare il mercato di riferimento. Già nel 2025, infatti, mentre il comparto brico registrava una contrazione del 5,9% nei DIY superstore italiani, il Garden aveva chiuso l’anno con una crescita dell’1%.



L’incremento del primo trimestre rappresenta inoltre un’accelerazione rispetto al +4,1% rilevato nel semestre precedente, evidenziando una domanda che continua a rafforzarsi sia nelle categorie tradizionali sia nei segmenti a maggiore valore aggiunto.



Le categorie che trainano la crescita



L’analisi delle performance merceologiche evidenzia una crescita diffusa lungo tutta la filiera del Garden. A registrare l’incremento più significativo sono i prodotti per la cura delle piante e dei terreni, che segnano un +18%, confermando una domanda crescente per soluzioni specialistiche e ad alto contenuto tecnico.



Seguono il comparto del verde vivo, in crescita del 12%, e quello delle strutture da giardino, piscine e spa, anch’esso a +12%, segnale della ripresa degli investimenti dedicati agli spazi esterni.



Positivo anche l’andamento dei sistemi di irrigazione e pulizia (+13%), sostenuti dalla crescente attenzione all’efficienza nella gestione delle aree verdi, mentre il gardening motorizzato torna a crescere con un +10% in valore e un +19% nei volumi, grazie soprattutto alla diffusione delle tecnologie a batteria e delle soluzioni cordless.



L’arredo per esterni, che ha registrato un movimento laterale del +2% nelle vendite sul canale, si conferma comunque la principale categoria del settore con un fatturato di 28,7 milioni di euro e una quota pari al 22% del mercato Garden.



Un mercato che evolve verso qualità e innovazione



Sicurezza, qualità e origine dei prodotti emergono come i principali driver di scelta. Il 63,4% degli italiani considera la sicurezza un fattore prioritario nelle decisioni di acquisto, mentre il 51% attribuisce elevata importanza al Made in Italy, percepito come garanzia di affidabilità, qualità produttiva e controllo della filiera.



Prospettive positive per retailer e industria



L’andamento del primo trimestre rafforza le prospettive di crescita del comparto per il resto dell’anno e conferma il ruolo del Garden come uno dei principali motori di sviluppo per il retail specializzato.



"Il Garden si conferma una delle categorie più dinamiche del mercato brico e continua ad attrarre investimenti da parte delle aziende", commentano gli organizzatori di Bricoday. "L’interesse degli operatori è testimoniato anche dalla partecipazione alla prossima edizione della manifestazione: un segnale della vitalità e delle prospettive di sviluppo del settore".

Condividi

```