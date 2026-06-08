Officina Stellare, il Capital Markets Day si terrà giovedì 25 giugno

(Teleborsa) - Officina Stellare , società vicentina quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in strumentazioni ottiche per aerospazio e astronomia, ha reso noto che il Capital Markets Day, inizialmente previsto per mercoledì 24 giugno 2026, si terrà giovedì 25 giugno 2026. La nuova data è stata individuata al fine di massimizzare il coinvolgimento della comunità finanziaria in occasione della presentazione del nuovo gruppo, alla luce dell'intervenuta efficacia della fusione per incorporazione di Global Aerospace Technologies Group.

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