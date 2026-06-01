RiminiWellness 2026 da Record: la Riviera si conferma la capitale mondiale del benessere

(Teleborsa) - RiminiWellness 2026 si è chiusa domenica alla Fiera di Rimini con numeri da record, confermandosi una delle più straordinarie manifestazioni firmate da Italian Exhibition Group (IEG), la società che gestisce il quartiere fieristico romagnolo. In occasione del suo ventesimo anniversario, la kermesse ha registrato l’edizione più ricca e grande di sempre, consolidando il proprio ruolo di punto di riferimento globale per i settori del fitness, dello sport, del benessere e della sana alimentazione.



I numeri della manifestazione testimoniano un successo senza precedenti: le presenze complessive sono cresciute del 15% rispetto all’anno precedente, mentre la partecipazione internazionale ha fatto registrare un balzo in avanti del 25%. I visitatori sono giunti da ben 140 Paesi, incluse provenienze singolari come l’isola di Guernsey e le Isole Vergini, a conferma di una traiettoria di internazionalizzazione sempre più marcata.



Distribuita su oltre 190.000 metri quadrati tra aree indoor e outdoor sviluppate su 30 padiglioni, la fiera ha ospitato più di 400 brand espositori, 30 startup innovative e ben 670 giornalisti accreditati. La forza di RiminiWellness risiede nella sua formula unica, capace di far dialogare in modo sinergico l’anima business e quella consumer, attraendo marchi leader nelle tecnologie per l'allenamento e, al contempo, brand di altri comparti strategici attirati da una community altamente qualificata.



L’evento si è dimostrato sempre più giovane e focalizzato sulle nuove tendenze lifestyle. Durante i quattro giorni sono srotolate 2.000 ore di allenamento su 12 palchi sempre attivi. L'area Active ha intercettato i trend del futuro, registrando un incremento massiccio di partecipanti under 30, un pubblico informato e consapevole che vede nel movimento e nella salute un pilastro fondamentale della propria identità sociale.



Rimini si è confermata inoltre il fulcro delle politiche globali del settore. Grazie alla collaborazione con ICE Agenzia, sono stati accolti 120 buyer da 36 Paesi (tra cui mercati leader come USA, Nord Africa, Golfo e Asia Centrale) e 150 stakeholder mondiali. Tra i momenti chiave istituzionali e di networking spiccano il World Active Summit, il Global Fitness Leaders Meeting e la presentazione dell'Osservatorio Valore Sport di TEHA – The European House Ambrosetti.



Come sempre, l'energia dell'evento ha contagiato l’intero territorio circostante con la quarta edizione di RiminiWellnessOFF. In collaborazione con il Comune di Rimini, il fuorisalone ha proposto 200 appuntamenti tra il Parco del Mare, la spiaggia e il centro storico, celebrando l'inclusione e lo stile di vita attivo.



Archiviato il trionfo del ventennale, RiminiWellness ha dato appuntamento a tutti alla prossima edizione, in programma dal 27 al 30 maggio 2027.

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