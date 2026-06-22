Parigi: si concentrano le vendite su Pernod Ricard

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso degli alcolici , con una flessione del 2,37%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Pernod Ricard rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, il produttore di vini e alcolici è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 63,75 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 62,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 65,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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