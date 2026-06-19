Piazza Affari: positiva la giornata per Leonardo

(Teleborsa) - Seduta positiva per la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che avanza bene del 2,03%.



La tendenza ad una settimana di Leonardo è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per il contractor italiano nel settore Difesa , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 52,15 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 53,55 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 51,45.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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