Piazza Affari: scambi al rialzo per Leonardo

(Teleborsa) - Balza in avanti la Holding italiana nei settori dell'aeronautica , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,80%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE MIB su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Le implicazioni tecniche complessive di Leonardo evidenziano una contrazione, con la curva potenzialmente orientata sulla base di supporto a 51,65 Euro. Scenari rialzisti vengono attualmente discriminati dalla resistenza posizionata a quota 53,06. Operativamente lo scenario più credibile è quello ribassista con target potenziale posto a 50,72.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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