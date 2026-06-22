Piazza Affari, i dividendi del 22 giugno 2026
(Teleborsa) - Il 22 giugno 2026 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:
Acea
ISIN: IT0001207098
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Straordinario
Importo per azione: 0,25 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Acea
ISIN: IT0001207098
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,95 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Carel Industries
ISIN: IT0005331019
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,195 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Digitouch
ISIN: IT0005089476
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,033 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Enav
ISIN: IT0005176406
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,29 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Hera
ISIN: IT0001250932
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,16 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Iren
ISIN: IT0003027817
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1386 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Leonardo
ISIN: IT0003856405
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,63 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
OVS
ISIN: IT0005043507
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,14 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Poste Italiane
ISIN: IT0003796171
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,85 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Powersoft
ISIN: IT0005353815
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,78 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Simone
ISIN: IT0005573123
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,01 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Snam
ISIN: IT0003153415
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,1813 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Stmicroelectronics
ISIN: NL0000226223
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Interim
Importo per azione: 0,09 USD
Data di pagamento: 24/06/2026
Tamburi
ISIN: IT0003153621
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,26 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
Terna
ISIN: IT0003242622
Mercato: Milano - Azioni
Dividendo Ordinario
Importo per azione: 0,277 EUR
Data di pagamento: 24/06/2026
(Foto: © Jakub Jirsák / 123RF)
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