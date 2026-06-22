Giornata ricca di dividendi, staccano sei società nel Ftse Mib per un impatto totale dello 0,2%

(Teleborsa) - Altra seduta ricca di dividendi a Piazza Affari con 15 società che oggi staccano la cedola.



Di queste, sei sono presenti sul Ftse MIb e si tratta in particolare di Hera , Leonardo , Poste Italiane , Snam , Stmicroelectronics e Terna , con un impatto stimato dello 0,2% sulla performance odierna del principale listino milanese.



Entrando nel dettaglio, la multiutility bolognese ha staccato un dividendo di 0,16 euro per azione, in rialzo del 6,7% rispetto all’ultimo dividendo pagato e in aumento rispetto alla previsione del precedente Piano industriale (15,5 centesimi). Un incremento di cui beneficerà a cascata l’intera politica dei dividendi in arco piano, fino a raggiungere i 19 centesimi per azione nel 2029. La cedola esprime un rendimento lordo del 4,2% rispetto al prezzo di chiusura di 3,804 euro registrato il 19 giugno scorso.



Leonardo eroga un dividendo di 0,63 euro per azione, in crescita del 21% rispetto all'anno precedente e corrispondente a un dividend yield lordo di circa l'1,2%.



Poste Italiane stacca un saldo di cedola pari a 0,85 euro che, sommato all'acconto di 0,4 euro già pagato nel novembre 2025, porta il dividendo complessivo a 1,25 euro, equivalente a un rendimento loro totale del 4,3%.



Snam eroga ai propri azionisti 0,1813 euro, a saldo dell’acconto di 0,1208 euro per azione deliberato dal consiglio di amministrazione del 5 novembre 2025, per un dividendo riferito all’intero anno di 0,3021 euro per azione e uno yield totale del 4,69%.



Stm stacca oggi la prima tranche da 0,09 dollari su una cedola complessiva di 0,36 dollari per azione mentre le successive tre tranche saranno distribuite rispettivamente il 21 settembre, il 14 dicembre e il 15 marzo 2027.



Infine, Terna versa ai suoi soci 0,277 euro per azione a saldo dell’acconto sul dividendo di 11,92 centesimi di euro già posto in pagamento dal 26 novembre 2025, per un dividendo per l’intero esercizio 2025 di 39,62 centesimi di euro per azione, in linea con la politica presentata al mercato.



Sugli altri indici di Piazza Affari, staccano oggi il dividendo, Acea di 1,2 euro, di cui 0,25 euro di componente straordinaria, Carel Industries (0,195 euro), Digitouch (0,033 euro), Enav (0,29 euro), Iren (0,1386 euro), OVS (0,14 euro), Powersoft (0,78 euro), Simone (0,01 euro) e Tamburi (0,26 euro).





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