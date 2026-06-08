Tamburi, buyback per 800 mila euro
(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 1° al 5 giugno 2026, complessivamente 92.502 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di 8,7274 euro, per un controvalore di 807.305,64 euro.
Al 5 giugno quindi, Tamburi aveva in portafoglio 21.698.813 azioni proprie, pari all'11,769% del capitale sociale.
A Piazza Affari, intanto, migliora l'andamento dell'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che si attesta a 8,71 euro, con un aumento dello 0,81%.
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