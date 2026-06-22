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Piazza Affari: sell-off per Tamburi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: sell-off per Tamburi
Ribasso scomposto per l'azienda attiva nei servizi di consulenza di finanza aziendale, che esibisce una perdita secca del 5,17% sui valori precedenti.
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