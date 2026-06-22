Piazza Affari: performance negativa per Mondadori

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il gruppo editoriale , con una flessione del 2,39%.



Lo scenario su base settimanale di Mondadori rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE Italia Mid Cap . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





L'esame di breve periodo della società che opera nel settore dei media classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 2,067 Euro e primo supporto individuato a 2,027. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 2,107.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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