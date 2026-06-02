Piazza Affari: scambi al rialzo per Mondadori
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo editoriale, che avanza bene dell'1,92%.
Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Mondadori rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Le implicazioni di breve periodo della società che opera nel settore dei media sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 2,137 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 2,097. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,177.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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