Titoli di Stato, MEF: in asta il 25 giugno BOT a 6 mesi per 6 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha annunciato l'emissione di BOT a 6 mesi in asta il 25 giugno 2026, con regolamento il 30 giugno. La nuova tranche (ISIN IT0005719536, durata 184 giorni, scadenza 31 dicembre 2026) è offerta per 4,5 miliardi di euro, con importo supplementare per gli Specialisti pari a 450 milioni.



In parallelo è prevista la riapertura della terza tranche dei BOT 6 mesi emessi il 29 maggio 2026 (ISIN IT0005711749, durata residua 153 giorni, scadenza 30 novembre 2026), per un importo offerto di 1,5 miliardi di euro e supplementare di 150 milioni.



Le prenotazioni da parte del pubblico sono aperte fino al 24 giugno, il collocamento supplementare si chiude il 26 giugno alle 15:30. La commissione massima applicabile agli intermediari è fissata allo 0,10% per entrambe le tipologie.

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