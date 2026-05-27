Asta BOT 6 mesi, collocati 7,5 miliardi di euro

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 7,5 miliardi di euro di BOT 6 mesi nelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 27 maggio 2026.



In particolare, sono stati collocati 7,5 miliardi di euro del BOT 6 mesi (vita residua 185 gg), a fronte di una richiesta per 11 miliardi di euro, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,47. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 2,411%, ovvero 7 punto base inferiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 26 marzo 2026. Nella asta di aprile del titolo collocato a marzo (vita residua 5 mesi), il rendimento medio ponderato era stato del 2,331%.

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