Zona Euro, surplus delle partite correnti sale meno delle attese ad aprile

(Teleborsa) - Il saldo delle partite correnti dell'Area Euro ha registrato un surplus di 16 miliardi di euro nell'aprile 2026, in aumento rispetto ai 15 miliardi di euro del mese precedente. È quanto ha rilevato dalla BCE. Le stime degli analisti erano per un avanzo in salita fino a 18,5 miliardi.



Il surplus delle partite correnti è ammontato a 269 miliardi di euro (1,7% del PIL dell'area euro) nei 12 mesi fino all'aprile 2026, in calo rispetto ai 351 miliardi di euro (2,3%) di un anno prima.



Nel conto finanziario, gli acquisti netti di titoli di investimento di portafoglio non emessi nell'area euro da parte di residenti nell'area euro sono ammontati a 794 miliardi di euro e gli acquisti netti di titoli di investimento di portafoglio di titoli di investimento di portafoglio non emessi nell'area euro da parte di non residenti sono ammontati a 1.040 miliardi di euro nei 12 mesi fino all'aprile 2026.

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