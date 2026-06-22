UK, Andy Burnham si candiderà come primo ministro. Wes Streeting si sfila

(Teleborsa) - Il deputato laburista britannico Andy Burnham
ha detto che si candiderà per sostituire Keir Starmer alla carica di primo ministro
, poche ore dopo che Starmer ha annunciato
le sue dimissioni.
"Keir ha reso un servizio immenso al nostro Paese e desidero ringraziarlo per la sua leadership e la sua dedizione durante un periodo così difficile. La sua decisione segna l'inizio di una transizione ed è importante che questo processo si svolga in modo ordinato e responsabile. Mi candiderò come parte di questo processo
- ha scritto Burnham sui social - Il Paese si aspetta stabilità, serietà e una continua attenzione alle questioni più importanti, ed è ciò che otterrà".
"Andando avanti, la nostra priorità deve essere quella di lavorare insieme per riportare il Paese dove tutti desideriamo che sia - ha aggiunto - Le persone vogliono vedere progressi in termini di crescita economica, costo della vita, servizi pubblici, alloggi e opportunità per la prossima generazione
. Il cambiamento politico non deve mai distogliere l'attenzione dalla responsabilità di migliorare la vita delle persone. Il movimento laburista è sempre stato più forte quando guarda al futuro con fiducia e determinazione. Questo è ciò che faremo d'ora in poi e ci assicureremo che questa transizione sia un processo positivo di rinnovamento per il nostro partito e per il nostro Paese".
L'ex Ministro della Sanità Wes Streeting
ha dichiarato che sosterrà la candidatura di Burnham alla leadership
del partito Laburista e alla carica di primo ministro (nel Regno Unito il primo ministro è il leader del partito che ha vinto le elezioni). Streeting, che ha lasciato il governo Starmer il mese scorso, aveva precedentemente affermato che si sarebbe candidato all'elezione per la leadership.
Stamattina, parlando fuori dal numero 10 di Downing Street, Starmer ha dichiarato di aver accettato con "buona volontà"
che il suo partito non lo ritenesse più la persona giusta "per guidarci alle prossime elezioni generali".
Starmer ha affermato che rimarrà primo ministro fino a quando il partito Laburista non sceglierà un nuovo leader, cosa che avverrà entro la "riapertura del Parlamento a settembre" o anche prima
, se il partito si schiererà a favore di un candidato e non ci sarà alcuna elezione per la leadership.