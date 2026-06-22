UK, Starmer annuncia dimissioni da primo ministro. Nuovo leader entro settembre

L'annuncio

(Teleborsa) - Il primo ministro britannico Keir Starmer, in un discorso pronunciato a Downing Street, ha detto che si dimetterà, promettendo di fare tutto il possibile per garantire un passaggio di potere ordinato. Starmer ha informato Re Carlo III della sua decisione e ha chiesto al comitato esecutivo nazionale del partito Laburista di definire un calendario per la corsa alla leadership.



Starmer era sotto pressione da mesi tra i Laburisti, dopo una lunga serie di scandali ed errori che avevano indebolito la sua leadership e fatto perdere consensi al partito. A essere decisiva per le sue dimissioni è stata la vittoria di Andy Burnham all'elezione suppletiva per un seggio parlamentare, giovedì scorso. Il ritorno in parlamento dell'sindaco di Manchester era un requisito necessario affinché Burnham potesse effettivamente sostituire Starmer nell'incarico di primo ministro (nel Regno Unito il primo ministro è il leader del partito che ha vinto le elezioni)



Starmer ha detto di accettare con serenità la sua decisione di dimettersi: "La domanda che ci si pone ora non è chi fosse la persona più adatta a cambiare il Partito Laburista, a portarci al potere e a iniziare l'opera fondamentale per migliorare la vita di milioni di persone. A queste domande è già stata data risposta. La domanda che il mio partito si pone ora è se io sia la persona più adatta a guidarci verso le prossime elezioni generali. Ho ascoltato la risposta del mio gruppo parlamentare a questa domanda e la accetto con serenità. Ogni decisione che ho preso è stata dettata dal mettere al primo posto il Paese che amo. Per questo motivo mi dimetterò da leader del Partito Laburista".



Starmer ha anche illustrato la tempistica per le sue dimissioni: "Chiederò al comitato esecutivo nazionale del Partito Laburista di definire un calendario, con l'apertura delle candidature il 9 luglio e la conclusione entro la pausa estiva. In caso di competizione, ciò garantirà la presenza di un nuovo leader prima della ripresa dei lavori parlamentari a settembre. Rimarrò in carica come Primo Ministro fino alla conclusione della competizione e farò tutto il possibile per garantire un passaggio di poteri ordinato".



La pausa estiva della Camera dei Comuni inizierà il 16 luglio e quindi, se Andy Burnham non avrà avversari - come sembra sempre più probabile - diventerà primo ministro a metà del mese prossimo. In caso di competizione, il nuovo primo ministro entrerà in carica entro la fine di agosto. La Camera dei Comuni riprenderà i lavori dopo la pausa estiva il 1° settembre.



La parte finale del discorso di Starmer è stata toccante e il politico sembrava sul punto di piangere: "Offrirò inoltre al mio successore il mio pieno e incondizionato sostegno, consapevole che erediterà una Gran Bretagna molto più forte e giusta di quella che ho ereditato due anni fa, meglio preparata ad affrontare le sfide future e più capace di garantire al Partito Laburista un secondo mandato. Desidero ringraziare tutti gli amici e i colleghi che mi sono stati accanto in questi ultimi sei anni circa per il loro incredibile impegno, il loro servizio e il loro sostegno. Ringrazio il brillante staff di Downing Street e la straordinaria pubblica amministrazione del nostro Paese, che dedica la propria vita al servizio pubblico. E quando lascerò l'incarico più importante del Paese, dedicherò più tempo al lavoro più importante: essere il miglior marito possibile per la mia fantastica moglie Vic, che è stata una roccia al mio fianco nei momenti belli e in quelli difficili, ed essere il miglior padre possibile per i miei splendidi figli, che sono il mio orgoglio e la mia gioia".

Condividi

```