Milano 16:29
51.357 +1,69%
Nasdaq 16:29
29.512 +0,22%
Dow Jones 16:29
51.068 +0,43%
Londra 16:29
10.441 +1,33%
Francoforte 16:29
24.505 +1,22%

Italia-Corea del Sud, Meloni e Lee Jae Myung elevano le relazioni a Partenariato Strategico Speciale

A Villa Pamphili firmati quattro accordi su sviluppo, ricerca, economia sociale e PMI.

Economia
Italia-Corea del Sud, Meloni e Lee Jae Myung elevano le relazioni a Partenariato Strategico Speciale
(Teleborsa) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Villa Pamphili il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, nel quadro della sua visita di Stato in Italia. L'incontro segue la missione di Meloni a Seul del 19 gennaio scorso e ha portato all'elevazione delle relazioni bilaterali al livello di Partenariato Strategico Speciale, con l'adozione di un Piano d'Azione 2026-2030 per intensificare la collaborazione in ambito politico, economico, scientifico-tecnologico, culturale e nel settore della sicurezza e difesa.



I due leader hanno discusso l'approfondimento della collaborazione nel settore dei semiconduttori e delle cooperazioni industriali, con particolare attenzione ai comparti ad alta tecnologia: intelligenza artificiale, spazio, automotive ed energia. Si tratta di ambiti considerati strategici per entrambi i Paesi, in un contesto di crescente competizione globale sulle tecnologie avanzate.

Meloni e Lee hanno inoltre avuto uno scambio di vedute sui principali dossier internazionali, riaffermando l'impegno comune per la stabilità e la prosperità dell'Indo-Pacifico e l'intenzione condivisa di contribuire agli sforzi in corso per riaprire lo Stretto di Hormuz.

Al termine dell'incontro si è svolta una cerimonia di firma di quattro Memorandum d'Intesa. Il primo riguarda la cooperazione allo sviluppo, scambiato dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dal ministro degli Affari Esteri coreano Cho Hyun. Il secondo riguarda scienze, tecnologie avanzate e tecnologie dell'informazione e comunicazione, firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e dal vice primo ministro e ministro della Scienza coreano Bae Kyoung Hoon. Il terzo concerne la collaborazione nel campo dell'economia sociale e solidale, sottoscritto dalla viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci e dal ministro dell'Interno e della Sicurezza coreano Yun Hojung. Il quarto, infine, riguarda le micro, piccole e medie imprese, firmato dal viceministro Valentino Valentini e dal viceministro coreano per le PMI e le start-up Roh Yong Seok.
Condividi
```