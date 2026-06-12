Italia-Corea del Sud, Meloni e Lee Jae Myung elevano le relazioni a Partenariato Strategico Speciale





(Teleborsa) - La presidente del Consiglioha ricevuto a Villa Pamphili il presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung, nel quadro della sua visita di Stato in Italia. L'incontro segue la missione di Meloni a Seul del 19 gennaio scorso e ha portato all'elevazione delle relazioni bilaterali al livello di, con l'adozione di unper intensificare la collaborazione in ambito politico, economico, scientifico-tecnologico, culturale e nel settore della sicurezza e difesa.I due leader hanno discusso l'approfondimento della collaborazione nel settore deie delle, con particolare attenzione ai comparti ad alta tecnologia: intelligenza artificiale, spazio, automotive ed energia. Si tratta di ambiti considerati strategici per entrambi i Paesi, in un contesto di crescente competizione globale sulle tecnologie avanzate.Meloni e Lee hanno inoltre avuto uno scambio di vedute sui principali, riaffermando l'impegno comune per la stabilità e la prosperità dell'Indo-Pacifico e l'intenzione condivisa di contribuire agli sforzi in corso per riaprire lo Stretto di Hormuz.Al termine dell'incontro si è svolta una cerimonia di firma di. Il primo riguarda la, scambiato dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani e dal ministro degli Affari Esteri coreano Cho Hyun. Il secondo riguarda, firmato dalla ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini e dal vice primo ministro e ministro della Scienza coreano Bae Kyoung Hoon. Il terzo concerne la collaborazione nel, sottoscritto dalla viceministra del Lavoro e delle Politiche sociali Maria Teresa Bellucci e dal ministro dell'Interno e della Sicurezza coreano Yun Hojung. Il quarto, infine, riguarda le, firmato dal viceministro Valentino Valentini e dal viceministro coreano per le PMI e le start-up Roh Yong Seok.