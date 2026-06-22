Seduta mista per l'Europa, Milano negativa

(Teleborsa) - Seduta mista per le principali Borse del Vecchio Continente
con Piazza Affari appesantita dallo stacco cedole odierno delle big Stm
, Leonardo
, Snam
, Hera
, Poste italiane
e Terna
con un impatto complessivo dello 0,20% sul FTSE MIB.
Riflettori sul Regno Unito
dove il primo ministro Keir Starmer, in un discorso pronunciato a Downing Street, ha detto che si dimetterà
, promettendo di fare tutto il possibile per garantire un passaggio di potere ordinato. Starmer ha informato Re Carlo III della sua decisione e ha chiesto al comitato esecutivo nazionale del partito Laburista di definire un calendario per la corsa alla leadership.
Annuncio a seguito del quale, il deputato laburista britannico Andy Burnham
ha fatto sapere che si candiderà per sostituire Starmer
alla carica di primo ministro. Si è invece sfilato dalla corsa alla leadership l'ex Ministro della Sanità Wes Streeting
pronto a sostenere la candidatura di Burnham alla guida del partito Laburista e alla carica di primo ministro.
Resta l'attenzione anche sul fronte geopolitico
, che vede tra gli ultimi aggiornamenti, la notizia che il portavoce del ministero iraniano degli Esteri, Esmaeil Baghaei, ha affermato oggi che Teheran ha avuto un "breve colloquio" con gli USA
sul nucleare durante i negoziati svoltisi ieri in Svizzera.
Nessuna variazione significativa per l'euro / dollaro USA
, che scambia sui valori della vigilia a 1,145. L'Oro
continua gli scambi a 4.207 dollari l'oncia, con un aumento dell'1,21%. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 75,44 dollari per barile, in netto calo del 2,44%.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +70 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,67%. Tra gli indici di Eurolandia
trascurata Francoforte
, che resta incollata sui livelli della vigilia, Londra
avanza dello 0,38%, e giornata fiacca per Parigi
, che segna un calo dello 0,47%.
Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,48%, troncando così la scia rialzista sostenuta da sette guadagni consecutivi, iniziata l'11 di questo mese; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,51%, scambiando a 55.328 punti.
In ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-1%); sulla stessa tendenza, in rosso il FTSE Italia Star
(-0,81%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, modesto rialzo di Unipol
, con un incremento dello 0,99%.
Bilancio positivo per Inwit
, che vanta un progresso dello 0,79%.
Sostanzialmente tonico Nexi
, che registra una plusvalenza dello 0,78%.
I più forti ribassi, al netto delle società che staccano il dividendo, si verificano, invece, su Fincantieri
, che continua la seduta con -3,58%.
Calo deciso per Moncler
, che segna un -3,56%.
Sotto pressione Brunello Cucinelli
, con un forte ribasso del 2,41%.
Soffre Buzzi
, che evidenzia una perdita dell'1,67%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, Reply
(+1,89%), Banco Desio
(+1,69%), Technoprobe
(+1,65%) e CIR
(+1,43%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Cementir
, che prosegue le contrattazioni a -3,33%.
Preda dei venditori Brembo
, con un decremento del 2,98%.
Si concentrano le vendite su Ariston Holding
, che soffre un calo del 2,40%.
Vendite su Philogen
, che registra un ribasso del 2,39%.