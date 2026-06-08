Nucleare, Pichetto Fratin: “Fa parte del mix energetico per un Paese moderno”

“Ilè parte del mix energetico che deve avere un Paese moderno”. Sono le parole di, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in Italia, dette a margine dell'evento "Eni for a Just Transition”, che si è tenuto a Roma.Secondo il Ministro, “non c'è un singolo fattore che può generare un cambiamento”. Bisogna sicuramente puntare alla, andare avanti con le rinnovabili, con il nucleare, l’. “Prima di tutto per avere sicurezza, si deve avere un po di autonomia e per avere autonomia servono tante forme di produzione di energia, come il geotermico, il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e il nucleare. Il gas è la forma di accompagnamento della procedura energetica”.