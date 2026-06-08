Nucleare, Pichetto Fratin: “Fa parte del mix energetico per un Paese moderno”

“Il nucleare
è parte del mix energetico che deve avere un Paese moderno”. Sono le parole di Gilberto Pichetto Fratin
, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in Italia, dette a margine dell'evento "Eni for a Just Transition”, che si è tenuto a Roma.
Secondo il Ministro, “non c'è un singolo fattore che può generare un cambiamento”. Bisogna sicuramente puntare alla decarbonizzazione
, andare avanti con le rinnovabili, con il nucleare, l’idrogeno
. “Prima di tutto per avere sicurezza, si deve avere un po di autonomia e per avere autonomia servono tante forme di produzione di energia, come il geotermico, il fotovoltaico, l'eolico, l'idroelettrico e il nucleare. Il gas è la forma di accompagnamento della procedura energetica”.
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