Aeffe e Pollini: nuova offerta da operatore industriale asiatico in composizione negoziata della crisi

Procedura prorogata fino al 4 ottobre.

(Teleborsa) - Aeffe , società quotata su Euronext Milan leader nel settore fashion and luxury, ha aggiornato il mercato sul procedimento di composizione negoziata della crisi d'impresa che coinvolge la Società e la controllata Pollini, confermando che proseguono, con il supporto di Lazard, le attività per definire una soluzione di continuità aziendale fondata sull'ingresso di uno o più investitori.



Oltre agli approfondimenti ancora in corso con Oxy Capital Italia (offerta presentata il 12 maggio), il gruppo ha fatto sapere che sono state ricevute alcune ulteriori offerte non vincolanti per l'acquisto dei compendi aziendali. Tra queste, i consigli di amministrazione di Aeffe e Pollini hanno ritenuto di particolare interesse l'offerta non vincolante di un operatore industriale attivo principalmente nel mercato asiatico nel settore abbigliamento e moda, con significativa esperienza nella gestione di brand internazionali.



L'offerta prevede l'acquisizione della sostanziale totalità del complesso aziendale in funzionamento del gruppo Aeffe, a fronte dell'accollo liberatorio della totalità delle passività ristrutturate, e include una proposta di finanza ponte fino a 25 milioni di euro per garantire la continuità operativa fino al 31 dicembre 2026, da erogare in più tranche con un tasso dell'8% annuo (meccanismo PIK) e garantita, tra l'altro, da un pegno sui marchi Moschino e Alberta Ferretti. Come nel caso dell'Offerta Oxy, anche a perfezionamento dell'Offerta Sopravvenuta Aeffe risulterebbe liberata dal proprio indebitamento ma sostanzialmente priva di asset. L'offerta è condizionata al fatto che l'acquisto avvenga in un contesto diverso da una liquidazione giudiziale. Oxy, dal canto suo, ha confermato di ritenere di poter formulare un'offerta vincolante nelle prossime settimane.



Alla luce di questi sviluppi, l'esperto nominato Riccardo Ranalli, ha disposto la prosecuzione della composizione negoziata fino al termine massimo di legge, il 4 ottobre 2026.



Sul fronte dei finanziamenti, gli azionisti di riferimento Colloportus e FQuattro hanno confermato la disponibilità a erogare un finanziamento soci prededucibile, infruttifero e privo di garanzia sui marchi, fino a 2 milioni di euro a copertura del fabbisogno di luglio (istanza depositata il 19 giugno). L'udienza sul finanziamento ponte è stata rinviata al 24 giugno (anche se Aeffe e Pollini hanno depositato atto di rinuncia, riservandosi di riproporre l'istanza dopo l'eventuale ricevimento di offerte vincolanti) mentre l'udienza sulle Misure Cautelari Selettive è stata rinviata al 15 luglio 2026.

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