Aeffe al tavolo Mimit, interlocuzioni in corso con due potenziali investitori

Prossime settimane decisive per individuare l'offerta migliore

(Teleborsa) - A seguito dell'avvio della procedura di composizione negoziata della crisi, procedono i lavori al tavolo Mimit dedicato ad Aeffe, ruppo del fashion & luxury titolare di marchi storici quali Alberta Ferretti, Moschino e Pollini.



Nel corso della riunione, ha fatto sapere il Ministero delle Imprese del Made in Italy, l’azienda ha comunicato di avere interlocuzioni in corso con due potenziali investitori, entrambi interessati a valorizzare gli asset produttivi in Italia e le competenze dei lavoratori.



Nelle prossime settimane, a valle della valutazione delle offerte attese, sarà individuata la proposta in grado di assicurare le migliori garanzie di continuità produttiva, tutela dell'occupazione e valorizzazione degli asset industriali nel Paese.



Il Mimit continuerà a svolgere un ruolo di raccordo tra le parti, accompagnando il percorso di individuazione della migliore soluzione industriale nell'interesse dei lavoratori e del futuro dell’azienda.



In un nuovo incontro, programmato per il 30 luglio, verrà presentato l’investitore la cui offerta costituirà la base della procedura competitiva, con eventuale successiva fase di rilanci migliorativi.

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