Milano 12:16
52.227 -1,08%
Nasdaq 22-giu
30.347 0,00%
Dow Jones 22-giu
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Londra 12:16
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Francoforte 12:16
24.875 -1,05%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 22/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno

Controllato progresso per l'Eurostoxx 50, che chiude in salita dello 0,29%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 6.337, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 6.271. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 6.403.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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