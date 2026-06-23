Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 22/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 giugno
Composto ribasso per il Nasdaq Composite, in flessione dell'1,32% sui valori precedenti.
Il grafico attuale del Nasdaq Composite evidenzia una fase di ripiegamento della curva al test del pavimento individuato in area 25.897,5. In caso contrario, elementi positivi potrebbero spingere il titolo verosimilmente fino al tetto rappresentato dal top 26.559,8. Le impicazioni tecniche propendono per una prosecuzione della linea di tendenza ribassista per un nuovo test dei minimi in area 25.628,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)