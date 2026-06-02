Milano 16:31
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Dow Jones 16:31
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Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite dell'1/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'1 giugno

Seduta moderatamente positiva per il Nasdaq Composite, che ha chiuso in rialzo a 27.086,8.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27.230,4. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.799,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.661.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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