Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno
Appiattita la performance del Nasdaq Composite, che porta a casa un trascurabile +0,03%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27.233,6, mentre il primo supporto è stimato a 26.814,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27.652,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)