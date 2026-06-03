Milano 9:54
50.346 -0,46%
Nasdaq 2-giu
30.661 0,00%
Dow Jones 2-giu
51.308 +0,45%
Londra 9:54
10.342 -0,31%
24.932 -0,77%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 2/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 2 giugno

Appiattita la performance del Nasdaq Composite, che porta a casa un trascurabile +0,03%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 27.233,6, mentre il primo supporto è stimato a 26.814,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 27.652,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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