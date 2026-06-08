Milano 9:34
49.802 -0,18%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:34
10.346 -0,21%
24.538 -0,89%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/06/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/06/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno

Giornata difficile quella vissuta il 5 giugno per il Nasdaq Composite, che termina in ribasso a 25.709,4.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.247,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26.632,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.786,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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