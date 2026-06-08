Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 5/06/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 giugno
Giornata difficile quella vissuta il 5 giugno per il Nasdaq Composite, che termina in ribasso a 25.709,4.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25.247,9, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26.632,4. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.786,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)