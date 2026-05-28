Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 maggio
La giornata del 27 maggio chiude piatta per il Nasdaq Composite, che riporta un +0,07%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nasdaq Composite rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 26.809,5. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26.405,2. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 27.213,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)