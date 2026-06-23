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ASA Livorno, finanziamento per 100 milioni di euro da BEI con garanzia SACE

Per modernizzare il servizio idrico integrato in Toscana

Economia
ASA Livorno, finanziamento per 100 milioni di euro da BEI con garanzia SACE
(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia con 100 milioni di euro ASA Azienda Servizi Ambientali, gestore del servizio idrico integrato per 32 comuni nelle province di Livorno, Pisa e Siena. Il finanziamento è sostenuto dalla garanzia Archimede di SACE e da InvestEU, il programma dell'Unione europea attraverso il quale il Gruppo BEI ha già investito oltre 6 miliardi in Italia. Il progetto si compone di un ampio portafoglio di interventi destinati a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, modernizzare le reti di distribuzione, ottimizzare i sistemi di trattamento delle acque reflue e digitalizzare i processi operativi.

"Con questa operazione confermiamo l'impegno della BEI a fianco dei territori e delle utility italiane per accelerare investimenti essenziali alla qualità della vita dei cittadini e alla competitività locale - ha commentato Milena Messori, capo dell'Ufficio BEI in Italia - In Toscana, il sostegno ad ASA consentirà di rafforzare un servizio pubblico fondamentale, rendendo le infrastrutture idriche più efficienti, digitali e resilienti. Il supporto di InvestEU e della garanzia di SACE permettono di mobilitare risorse europee e nazionali a favore di investimenti concreti, capaci di generare benefici duraturi per Livorno e per l'intera area servita da ASA".

"Questa operazione nasce con una duplice finalità: gestire il presente e costruire il futuro - ha affermato Valter Cammelli, AD di ASA - Le nuove risorse ci permetteranno di accelerare gli investimenti previsti, realizzare ulteriori opere strategiche e rafforzare la capacità operativa dell'azienda. Al contempo, una struttura finanziaria più solida significa anche maggiore continuità nella realizzazione dei programmi industriali e tempi più certi nella gestione dei rapporti con tutta la filiera di fornitura".

"Siamo lieti di essere al fianco di BEI e ASA per la modernizzazione del servizio idrico integrato in Toscana, con la nostra Garanzia Archimede che, in linea con il mandato conferitoci dal Ministero dell'economia e delle finanze, ci consente di supportare gli investimenti strategici sul territorio nazionale - ha aggiunto Antonio Bartolo, Responsabile Network Italia Area Centro di SACE - La sicurezza idrica, la protezione ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici sono elementi centrali per lo sviluppo del territorio e per la competitività del Paese".
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