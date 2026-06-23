ASA Livorno, finanziamento per 100 milioni di euro da BEI con garanzia SACE

Per modernizzare il servizio idrico integrato in Toscana

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) finanzia con 100 milioni di euro ASA Azienda Servizi Ambientali, gestore del servizio idrico integrato per 32 comuni nelle province di Livorno, Pisa e Siena. Il finanziamento è sostenuto dalla garanzia Archimede di SACE e da InvestEU, il programma dell'Unione europea attraverso il quale il Gruppo BEI ha già investito oltre 6 miliardi in Italia. Il progetto si compone di un ampio portafoglio di interventi destinati a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico, modernizzare le reti di distribuzione, ottimizzare i sistemi di trattamento delle acque reflue e digitalizzare i processi operativi.



"Con questa operazione confermiamo l'impegno della BEI a fianco dei territori e delle utility italiane per accelerare investimenti essenziali alla qualità della vita dei cittadini e alla competitività locale - ha commentato Milena Messori, capo dell'Ufficio BEI in Italia - In Toscana, il sostegno ad ASA consentirà di rafforzare un servizio pubblico fondamentale, rendendo le infrastrutture idriche più efficienti, digitali e resilienti. Il supporto di InvestEU e della garanzia di SACE permettono di mobilitare risorse europee e nazionali a favore di investimenti concreti, capaci di generare benefici duraturi per Livorno e per l'intera area servita da ASA".



"Questa operazione nasce con una duplice finalità: gestire il presente e costruire il futuro - ha affermato Valter Cammelli, AD di ASA - Le nuove risorse ci permetteranno di accelerare gli investimenti previsti, realizzare ulteriori opere strategiche e rafforzare la capacità operativa dell'azienda. Al contempo, una struttura finanziaria più solida significa anche maggiore continuità nella realizzazione dei programmi industriali e tempi più certi nella gestione dei rapporti con tutta la filiera di fornitura".



"Siamo lieti di essere al fianco di BEI e ASA per la modernizzazione del servizio idrico integrato in Toscana, con la nostra Garanzia Archimede che, in linea con il mandato conferitoci dal Ministero dell'economia e delle finanze, ci consente di supportare gli investimenti strategici sul territorio nazionale - ha aggiunto Antonio Bartolo, Responsabile Network Italia Area Centro di SACE - La sicurezza idrica, la protezione ambientale e la resilienza ai cambiamenti climatici sono elementi centrali per lo sviluppo del territorio e per la competitività del Paese".

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