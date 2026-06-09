BEI, 40 milioni al Comune di Napoli per rigenerazione e sviluppo sostenibile

(Teleborsa) - La Banca europea per gli investimenti (BEI) e il Comune di Napoli hanno sottoscritto un nuovo accordo di finanziamento da 40 milioni di euro volto a sostenere un ampio programma di rigenerazione urbana, sviluppo sociale e transizione climatica.



L’operazione, strutturata come un finanziamento quadro, sosterrà il Comune di Napoli nell’attuazione delle proprie strategie urbane - incluso il Programma Triennale degli Investimenti della città (DUP 2025-2027) e il Documento di Indirizzo Strategico "Per una città giusta, sostenibile, vivibile e attrattiva". Gli investimenti principali previsti, del valore complessivo di circa 95,6 milioni di euro, di cui 40 milioni finanziati dalla BEI, includono la costruzione di nuove unità abitative a prezzi accessibili, la riqualificazione e l’efficientamento energetico degli edifici pubblici e la valorizzazione del centro storico.



L’accordo mira a sostenere interventi di rigenerazione urbana in diverse aree della città attraverso programmi di recupero di edifici e spazi pubblici, lo sviluppo di energia rinnovabile, il miglioramento della mobilità sostenibile e la modernizzazione dei servizi. Nel centro storico, gli investimenti permetteranno di tutelare e valorizzare il patrimonio architettonico, garantendo interventi di restauro che rispettino le caratteristiche originarie e l’identità urbana di Napoli.



"Con questo accordo la BEI rafforza il proprio ruolo di cofinanziatore strategico degli investimenti del Comune di Napoli, sostenendo il rinnovamento delle infrastrutture pubbliche - comprese nuove unità abitative a prezzi accessibili - e contribuendo a rendere la città più resiliente ai cambiamenti climatici - ha commentato Gelsomina Vigliotti, Vicepresidente della BEI - L’operazione conferma l’impegno crescente della BEI a favore di interventi che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno".



"Questo accordo con la BEI rappresenta un passo fondamentale per il futuro di Napoli e si inserisce perfettamente nella nostra visione di una città più equa, sostenibile e vicina ai bisogni delle persone - ha dichiarato il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi -. Grazie a queste risorse potremo accelerare la realizzazione del nostro Piano Triennale, intervenendo concretamente sia sulla tutela del nostro straordinario centro storico. Investire nell'edilizia sociale, nelle scuole e negli spazi pubblici significa migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini e rendere Napoli una grande capitale europea, pronta ad affrontare la sfida della transizione ecologica".

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