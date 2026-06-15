eFM, finanziamento per 10 milioni di euro da CDP, BNL e Simest con garanzia SACE

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti, BNL BNP PARIBAS, SIMEST (Gruppo CDP) e SACE hanno annunciato il closing di un'operazione congiunta a sostegno dello sviluppo internazionale di eFM, Gruppo italiano leader nei servizi digitali per la progettazione e la gestione degli immobili. L'operazione contribuisce all'acquisizione da parte di eFM di due società già attive come distributori dei prodotti eFM in Nord America e operative in settori chiave come sanità, Pubblica Amministrazione, corporate ed education: Applied Data Systems Inc. e Horizant Solutions Inc.



Nel dettaglio, l'operazione è stata sostenuta da CDP, BNL BNP PARIBAS e SIMEST con un impiego di risorse per complessivi 10 milioni di euro, rispettivamente con quote pari a 3 milioni, 3 milioni e 4 milioni di euro. All'intervento di SIMEST hanno contribuito anche le risorse della Sezione Venture Capital e Investimenti Partecipativi del Fondo 394/81, gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. SACE è intervenuta rilasciando tre garanzie finanziarie, a supporto dell'acquisizione delle due società in Nord America e degli investimenti in Italia per lo sviluppo del software del Gruppo, elemento strategico per rafforzarne la competitività sui mercati esteri.



"Ringraziamo CDP, BNL BNP PARIBAS, SIMEST e SACE per aver creduto nella nostra capacità di sviluppare modelli avanzati per la gestione e la valorizzazione degli spazi, attraverso un approccio che integra dati, servizi e infrastrutture digitali mettendoli al servizio di esperienze in grado di generare valore e impatto - ha commentato Daniele Di Fausto, CEO eFM Global - Il loro impegno contribuisce alla competitività del Made in Italy a livello globale e rappresenta per noi il riconoscimento di una traiettoria industriale che nasce da competenze profonde e si sviluppa nei principali mercati del mondo, portando una visione nuova per rispondere alle complessità del real estate contemporaneo. Questa operazione ci consente di accelerare il nostro percorso di crescita internazionale e di consolidare la nostra leadership nella gestione digitale dei luoghi come esperienze".



"Sostenere la crescita internazionale delle imprese italiane significa affiancarle non solo nell'ingresso in nuovi mercati, ma anche nel rafforzamento degli asset strategici che ne sostengono la sviluppo nel lungo periodo - ha aggiunto il Responsabile PMI Centro SACE, Fabio Colombo - Il supporto a eFM va in questa direzione: affiancare un'eccellenza italiana in un progetto che ne accompagna l'ingresso in Nord America e, al tempo stesso, valorizza investimenti strategici in Italia, come lo sviluppo di tecnologie proprietarie capaci di accrescerne la competitività. Un intervento che testimonia ancora una volta il valore del fare sistema a supporto del Made in Italy nel mondo".

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