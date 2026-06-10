WIIT, finanziamento da 40 mln con ING a supporto dell'espansione europea

(Teleborsa) - WIIT ha sottoscritto, con ING Bank N.V., Milan Branch, un contratto di finanziamento per complessivi Euro 40.000.000.



Tale contratto - si legge in un comunicato - si articola in due linee di credito: (i) una linea di credito a medio-lungo termine (term loan) per un importo di Euro 20.000.000; e (ii) una linea di credito rotativa (revolving credit facility) di breve termine per un importo di Euro 20.000.000.



Il Contratto ha una durata originaria di 4 anni, con scadenza nel 2030, con possibilità di estensione per ulteriori 12 mesi, su richiesta della Società, sino a un massimo di 5 anni dalla data di sottoscrizione.



L'estensione è subordinata all’avveramento di condizioni legate all’indebitamento della Società al momento della richiesta di

estensione.



Il tasso di interesse è in linea con le attuali condizioni di mercato per operazioni analoghe, sia con riferimento alla linea term sia alla linea revolving. Sono inoltre previste arrangement fee e commitment fee in linea con le attuali condizioni di mercato per operazioni analoghe.



La linea term loan prevede un piano di rimborso con rate trimestrali o semestrali (a scelta della Società) a partire dal 18° mese dalla data di sottoscrizione del Contratto di Finanziamento, con il rimborso dell'85% del capitale alla scadenza finale (bullet). La linea revolving prevede il rimborso di ciascun utilizzo alla scadenza del relativo periodo di interessi di durata mensile, trimestrale o semestrale (a scelta della Società).



Il Contratto di Finanziamento prevede, inter alia, una clausola di c.d. change of control, una clausola di c.d. cross default e un covenant finanziario basato sul rapporto tra Posizione Finanziaria Netta Consolidata ed EBITDA Consolidato.



Il Contratto di Finanziamento è assistito da una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata dalla controllata WIIT AG.



Il rilascio della garanzia, ancorché qualificabile quale operazione con parti correlate, è esente dalla relativa disciplina in quanto realizzata con società controllata nella quale non sussistono interessi significativi di altre parti correlate di WIIT.

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