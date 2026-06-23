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Borsa: Rally per Shanghai (+1,78%)

L'Indice della Borsa di Shanghai apre a 4.163,1 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Shanghai (+1,78%)
Ottima performance per l'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un forte guadagno dell'1,78%, a quota 4.163,1 in apertura.
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