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Borsa: Rally per Shanghai (+1,78%)
L'Indice della Borsa di Shanghai apre a 4.163,1 punti
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23 giugno 2026 - 03.38
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Ottima performance per l'indice della Borsa cinese, che passa di mano con un forte guadagno dell'1,78%, a quota 4.163,1 in apertura.
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