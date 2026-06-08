Milano 9:36
49.804 -0,18%
Nasdaq 5-giu
28.958 0,00%
Dow Jones 5-giu
50.867 -1,35%
Londra 9:36
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Borsa: Milano apre in rosso dello 0,97%

Il FTSE MIB avvia gli scambi a 49.409,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Milano apre in rosso dello 0,97%
Il Principale indice della Borsa di Milano si muove in territorio negativo (-0,97%), a quota 49.409,71 in apertura.
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