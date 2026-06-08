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Borsa: Milano apre in rosso dello 0,97%
Il FTSE MIB avvia gli scambi a 49.409,71 punti
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08 giugno 2026 - 09.02
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Il Principale indice della Borsa di Milano si muove in territorio negativo (-0,97%), a quota 49.409,71 in apertura.
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