Milano 17:35
52.595 +0,31%
Nasdaq 18:05
30.119 +0,51%
Dow Jones 18:05
52.202 +0,39%
Londra 17:35
10.509 +0,14%
Francoforte 17:35
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Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,07% alle 16:00)

Il FTSE MIB tratta sulla parità a 52.468,38 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per Milano (+0,07% alle 16:00)
Milano passa di mano con un trascurabile +0,07% alle 16:00 e scambia a 52.468,38 punti.
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